​«Аль-Ахли» предлагает огромные деньги тренеру из АПЛ

Саудовский клуб «Аль-Ахли» хочет переманить Марку Силву, который хорошо себя показывает на тренерском мостике «Фулхэма». Как сообщает Sky Sports, «Аль-Ахли» предлагает 46-летнему португальцу двухлетний контракт на общую сумму в 40 миллионов фунтов (примерно 46 млн евро).

Марку Силва отработал с «Фулхэмом» два сезона. Сначала португалец вернул команду в Премьер-лигу, где затем занял с ней 10-е место. Действующий контракт португальского специалиста рассчитан ещё на один сезон.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Марку Силва не торопится продлевать контракт с «Фулхэмом».