​Звёздный Кейн принял решение по будущему

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял решение по своему будущему. «Шпоры» надеются связать своего лидера новым контрактом, однако Кейн не будет его подписывать. Об этом на своих страницах рассказывает The Times.

Отмечается, что Кейн не будет настаивать на своём летнем трансфере. Форвард, которому в конце июля исполнится 30 лет, готов провести сезон в «Тоттенхэме», а затем уйти в «Баварию» в статусе свободного агента. Именно в Мюнхене Кейн хочет продолжить карьеру.

Ранее «Тоттенхэм» отклонил несколько предложений «Баварии» по Кейну. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.