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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Диаби на грани трансфера в клуб АПЛ

20 Июля 2023 • 16:58 Комментировать

Всё идёт к тому, что вингер «Байера» Мусса Диаби продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. «Аль-Наср» всё ещё ведёт борьбу за трансфер француза, но «Астон Вилла» выигрывает гонку. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, между бирмингемским клубом и «Байером» была достигнута принципиальная договорённость.

За 24-летнего Диаби «Астон Вилла» заплатит 50 миллионов евро. За счёт бонусов сумма трансфера в будущем может вырасти.

За «Байер» Мусса Диаби провёл 172 официальных матча. В них футболист записал на свой счёт 49 голов и 48 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Мусса Диаби трансферы футбола - лето 2023 Байер
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