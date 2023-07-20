​Диаби на грани трансфера в клуб АПЛ

Всё идёт к тому, что вингер «Байера» Мусса Диаби продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. «Аль-Наср» всё ещё ведёт борьбу за трансфер француза, но «Астон Вилла» выигрывает гонку. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, между бирмингемским клубом и «Байером» была достигнута принципиальная договорённость.

За 24-летнего Диаби «Астон Вилла» заплатит 50 миллионов евро. За счёт бонусов сумма трансфера в будущем может вырасти.

За «Байер» Мусса Диаби провёл 172 официальных матча. В них футболист записал на свой счёт 49 голов и 48 голевых передач на партнёров.