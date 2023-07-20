Барнс проходит медосмотр в «Ньюкасле»

Руководство «Ньюкасла» усиляет состав к предстоящему участию в Лиге чемпионов, приблизившись к сделке по Харви Барнсу.

По информации журналиста Крэйга Хоупа, вингер «Лестера» в настоящее время проходит медицинский осмотр перед завершением своего переезда в «Ньюкасл». Стоимость трансфера составит 38 миллионов фунтов стерлингов. Также сообщается, что Аллан Сен-Максимен будет продан аравийский «Аль-Ахли» за примерно 30 миллионов фунтов стерлингов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Барнса в 35 миллионов евро. В прошедшем сезоне 13 голов Харви в 34 матчах АПЛ не помогли «Лестеру» сохранить прописку в элитном дивизионе.