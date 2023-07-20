«Манчестер Юнайтед» хочет включить ван де Бека в сделку по Хёйлунну

«Манчестер Юнайтед» был бы рад включить своего полузащитника Донни ван де Бека в сделку по трансферу нападающего Расмуса Хёйлунна из «Аталанты». По информации от журналиста Джеймса Дакера, таким образом «красные дьяволы» хотели бы сбить ценник 20-летнего датчанина.

Тем не менее, источник сообщает, что «Аталанта» уже успела ответить «Манчестер Юнайтед» по поводу включения в сделку ван де Бека. Клуб из Бергамо чётко дал понять манкунианцам, что не заинтересован в Донни и хочет получить за Хёйлунна только деньги.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» просит за Расмуса 60 миллионов евро + бонусы.