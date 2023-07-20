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Сен-Максимен завтра должен пройти медосмотр в «Аль-Ахли»

20 Июля 2023 • 15:56 Комментировать (1)

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен постепенно приближается к завершению трансфера в «Аль-Ахли» Джидда. По информации от французского издания L'Equipe, футболист уже завтра должен пройти медосмотр в новой команде.

Отметим, что сумма трансфера Сен-Максимена в Саудовскую Аравию оценивается в 25 миллионов евро. В новой команде Аллан присоединится к таким футболистам, как Эдуар Менди, Рияд Марез, Роберто Фирмино и Рияд Будебуз. Все перечисленные игроки уже перешли в «Аль-Ахли» ранее.

Сен-Максимен в прошлом сезоне записал на свой счёт один гол и пять результативных передач в Английской премьер-лиге. Француз отыграл на туманном альбионе 4 года после перехода из «Ниццы».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аль-Ахли Джидда Аллан Сен-Максимен трансферы футбола - лето 2023
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Cruyff
20 Июля 2023 в 16:39
Малком теперь им не нужен
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