Сен-Максимен завтра должен пройти медосмотр в «Аль-Ахли»

Вингер «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен постепенно приближается к завершению трансфера в «Аль-Ахли» Джидда. По информации от французского издания L'Equipe, футболист уже завтра должен пройти медосмотр в новой команде.

Отметим, что сумма трансфера Сен-Максимена в Саудовскую Аравию оценивается в 25 миллионов евро. В новой команде Аллан присоединится к таким футболистам, как Эдуар Менди, Рияд Марез, Роберто Фирмино и Рияд Будебуз. Все перечисленные игроки уже перешли в «Аль-Ахли» ранее.

Сен-Максимен в прошлом сезоне записал на свой счёт один гол и пять результативных передач в Английской премьер-лиге. Француз отыграл на туманном альбионе 4 года после перехода из «Ниццы».