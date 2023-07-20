Фернандеш станет новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, кто станет новым капитаном «Манчестер Юнайтед» после ухода Давида де Хеа. По информации от журналиста Фабрицио Романо, повязку получит полузащитник Бруну Фернандеш, который выступает за команду с января 2020 года.

Напомним, после ухода Давида де Хеа на правах свободного агента капитанская роль в «Манчестер Юнайтед» стала вакантной. Главный тренер Эрик тен Хаг решил остановить выбор именно на Фернандеше, у которого за плечами 185 матчей за «красных дьяволов». В этих поединках португалец отметился 64 голами и 54 ассистами.

Напомним, Фернандеш в прошлом сезоне выиграл свой первый трофей с «Манчестер Юнайтед», завоевав Кубок лиги.