«Ливерпуль» нашёл замену Фабиньо в «ПСЖ»

«Ливерпуль» определился, кем заменить своего полузащитника Фабиньо Энрике, который находится в шаге от перехода в Саудовскую Аравию. По информации от Sky Sport Italia, мерсисайдский клуб положил глаз на хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.

Итальянец может покинуть свою команду в это трансферное окно, а «Ливерпуль» как раз ищет нового полузащитника после того, как расстался с рядом хавбеков. Пока неизвестно, в какую сумму оценивает своего полузащитника «ПСЖ».

Верратти ранее также находился на радаре у мадридского «Атлетико», но сделка по трансферу итальянца так и не продвинулась с мёртвой точки. У Марко есть контракт с «ПСЖ» до июня 2026 года.