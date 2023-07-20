Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» обиделся на Лукаку – клуб отказался возобновлять переговоры

20 Июля 2023 • 14:42 Комментировать (2)

Ромелу Лукаку оказался в непростом положении. Бельгийский нападающий, права на которого принадлежат «Челси», ранее предпочёл перейти в «Ювентус», а не в «Интер», но всё оказалось не так просто. В Турин Лукаку может переехать только в случае отъезда оттуда Душана Влаховича, а пока нужно ждать.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в сложившейся ситуации 30-летний Лукаку попытался восстановить контакты с «Интером», но миланский гранд переговоры с бельгийцем вести отказался. Очевидно, что «нерадзурри» обиделись на Лукаку, которого они пытались сохранить после сезона аренды.

Стало известно, почему Лукаку не захотел оставаться в «Интере»

«Ты предал нас»: Ультрас «Интера» обратились к Лукаку

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Misha_diablo_football
20 Июля 2023 в 14:46
Не удивлюсь если косолапый черный медведь в итоге останется у разбитого корыта...
Promt Roman
20 Июля 2023 в 15:32
Всегда можно втюхать арабам или бомжам.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
15:24 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш станет новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
15:13 · Англия. Чемпионшип
Защитник «Спортинга» Винагре продолжит карьеру в «Халл Сити»
14:56 · Россия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» одобрил переговоры Санчеса со «Спартаком» и «Страсбургом»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Фабиньо в «ПСЖ»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Интер» обиделся на Лукаку – клуб отказался возобновлять переговоры 2
14:28 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино пожаловался на перебор игроков в «Челси»
13:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ждёт предложений по Магуайру 2
13:46 · Англия. Премьер-лига
Онана может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» уже в эту субботу
13:37 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» подписал нападающего из Ла Лиги
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может заменить Кейна бразильским нападающим
13:08 · Англия. Премьер-лига
Данджума переходит в клуб из Ливерпуля
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не собирается продавать Рафинью этим летом
12:51 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу хочет видеть в «Тоттенхэме» полузащитника «Челси»
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить одноклубника Головина за 50 млн евро
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сосредоточился на продажах, клуб хочет избавиться минимум от двух игроков
Все новости
Рекомендуем