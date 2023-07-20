«Интер» обиделся на Лукаку – клуб отказался возобновлять переговоры

Ромелу Лукаку оказался в непростом положении. Бельгийский нападающий, права на которого принадлежат «Челси», ранее предпочёл перейти в «Ювентус», а не в «Интер», но всё оказалось не так просто. В Турин Лукаку может переехать только в случае отъезда оттуда Душана Влаховича, а пока нужно ждать.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в сложившейся ситуации 30-летний Лукаку попытался восстановить контакты с «Интером», но миланский гранд переговоры с бельгийцем вести отказался. Очевидно, что «нерадзурри» обиделись на Лукаку, которого они пытались сохранить после сезона аренды.

Стало известно, почему Лукаку не захотел оставаться в «Интере»

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