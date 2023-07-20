​Почеттино пожаловался на перебор игроков в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал понять, что в команде наблюдается перебор футболистов.

«Слишком много футболистов. Нам нужно проанализировать и оценить, что будет с ними в сезоне. Нам нужно принять много решений. И для игроков, и для нас важно иметь реальную оценку», - сказал Почеттино журналистам после победы над «Рексхэмом» в товарищеском матче.

Отметим, что «Челси» разгромил «Рексхэм» с результатом 5:0.

Маурисио Почеттино принял «Челси» относительно недавно. Прошлый сезон «пенсионеры» провалили, заняв только 12-е место в Премьер-лиге.