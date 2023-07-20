«Манчестер Юнайтед» ждёт предложений по Магуайру

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение относительно будущего в команде защитника Гарри Магуайра. По данным The Athletic, манкунианцы хотят продать игрока и ждут предложений по его трансферу.

Источник отмечает, что пока официальных предложений по Магуайру не поступало. Ранее в британской прессе сообщалось об интересе к защитнику со стороны лондонских «Челси» и «Вест Хэма».

Гарри перешел в «МЮ» летом 2019 года из «Лестера». Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Магуайр провел 16 матчей, в которых получил четыре желтые карточки.