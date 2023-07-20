Голкипер миланского «Интера» Андре Онана может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» уже в эту субботу. По информации от журналиста Джеймса Дакера, камерунец может принять участие в товарищеском матче с лондонским «Арсеналом», который состоится в эти выходные.

Источник сообщает, что Онана уже вылетел в Нью-Йорк, где присоединится к тренировочному лагерю «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее «красные дьяволы» согласовали с миланским «Интером» все условия трансфера Андре.

«Интер» год назад подписал Онана бесплатно, а сейчас заработает на его продаже минимум 50 миллионов евро без учёта бонусов.