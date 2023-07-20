«Эвертон» подписал нападающего из Ла Лиги

«Эвертон» договорился с «Вильярреалом» об аренде нападающего Арно Данджумы. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландец может пройти медицинский осмотр в стане «ирисок» уже в ближайшие выходные.

Напомним, Данджума мог перейти в «Эвертон» ещё зимой, но тогда игрока в последний момент перехватил «Тоттенхэм». Несмотря на это, «ириски» вновь решили попытаться заполучить игрока и согласились выложить за аренду 4 миллиона евро.

Данджума также был интересен «Милану», но итальянский клуб в итоге отказался платить требуемую сумму компенсации за аренду. Команда Стефано Пиоли переключилась на других игроков.