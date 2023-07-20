«Тоттенхэм» может заменить Кейна бразильским нападающим

Лондонский «Тоттенхэм» подыскивает нападающего на случай ухода из клуба форварда Гарри Кейна. 29-летний игрок может перебраться в мюнхенскую «Баварию».

Согласно данным журналистов The Independent, в сферу интересов английского клуба попал бывший нападающий «Фиорентины» Педро Абреу, ныне выступающий в чемпионате Бразилии за «Фламенго». Рыночная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Педро поучаствовал в 12 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча (один – с пенальти). Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца 2027 года.