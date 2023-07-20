Данджума переходит в клуб из Ливерпуля

Атакующий полузащитник Арно Данджума, права на которого принадлежат испанскому «Вильярреалу», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По данным журналиста Николо Скиры, в подписании нидерландца заинтересован «Эвертон».

Руководство клуба из Ливерпуля рассчитывает арендовать футболиста до конца следующего сезона. Сделка обойдется «ирискам» в четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне Арно сыграл за «жёлтую субмарину» 17 поединков и отметился шестью забитыми мячами. В зимнее трансферное окно Данджума присоединился на правах аренды к «Тоттенхэму». За «шпор» игрок забил два гола в 12 матчах.