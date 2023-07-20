«Барселона» не собирается продавать Рафинью этим летом

Каталонская «Барселона» этим летом не планирует продавать своего вингера Рафинью Диаса. По информации от издания Sport, руководство «сине-гранатовых» считает бразильца неприкасаемым.

Напомним, Рафинья недавно стал главной трансферной целью «Манчестер Сити», который ищет замену своему вингеру Рияду Марезу. Алжирец в данный момент близок к переезду в Саудовскую Аравию, где его ждёт «Аль-Ахли» Джидда.

Сам Рафинья тоже наотрез отказывается от перехода в «Манчестер Сити». Ранее футболист уже выступал в Английской премьер-лиге, где на протяжение двух сезонов защищал цвета «Лидса».