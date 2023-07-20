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Постекоглу хочет видеть в «Тоттенхэме» полузащитника «Челси»

20 Июля 2023 • 12:51 Комментировать

Тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поручил руководству приобрести полузащитника Конора Галлахера, который выступает за «Челси». По информации от журналиста Сэми Мокбела, наставник «шпор» видит в англичанине игрока, который может дать его команде необходимую энергию.

При этом источник сообщает, что «Челси» в данный момент не горит желанием продавать Галлахера, тем более в стан прямых конкурентов. В стане «синих» понимают, что клуб и так отдал слишком много игроков своим прямым конкурентам. Напомним, Матео Ковачич перешёл в «Манчестер Сити», Кай Хаверц в лондонский «Арсенал», а Мэйсон Маунт – в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Анге Постекоглу Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2023
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