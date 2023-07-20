Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может купить одноклубника Головина за 50 млн евро

20 Июля 2023 • 12:08 Комментировать

Защитник Аксель Дисаси, правами на которого владеет «Монако», может сменить чемпионат Франции на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга.

По информации источника, в подписании футболиста заинтересованы два английских клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасле». «Монако», в свою очередь, готов расстаться с игроком, если за него предложат порядка 45-50 миллионов евро. Стороны ведут переговоры.

25-летний защитник играет за монегасков с августа 2020 года. Срок трудового соглашение между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Монако Манчестер Юнайтед Аксель Дисаси трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить одноклубника Головина за 50 млн евро
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сосредоточился на продажах, клуб хочет избавиться минимум от двух игроков
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» хочет за Хёйлунна 60 миллионов евро и бонусы 1
11:24 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет купить нападающего «Аякса»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Керкез стал игроком клуба АПЛ официально
10:02 · Англия. Премьер-лига
Матсен – о дубле за «Челси»: «Хочу показать тренеру, на что я способен»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагал Бальде более высокую зарплату, чем игрок получает в «Барселоне»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Митрович отказывается играть за «Фулхэм», несмотря на контракт
09:49 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Сантосу и Казадеи нужно время для развития»
07:56 · Англия. Премьер-лига
Защитник молодёжной сборной Англии перейдёт из «Манчестер Сити» в «Реймс»
07:48 · Англия. Премьер-лига
Жота высказался о новичке «Ливерпуля» Макаллистере
07:36 · Англия. Премьер-лига
Собослаи оценил свой дебют за «Ливерпуль»
07:31 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал проблему «Манчестер Юнайтед»
07:13 · Англия. Премьер-лига
Ваи согласовал персональные условия с «Челси»
06:53 · Англия. Чемпионшип
«Наполи» и «Торино» интересуются игроком «Лестера» Сумаре
Все новости
Рекомендуем