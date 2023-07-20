«Манчестер Юнайтед» может купить одноклубника Головина за 50 млн евро

Защитник Аксель Дисаси, правами на которого владеет «Монако», может сменить чемпионат Франции на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга.

По информации источника, в подписании футболиста заинтересованы два английских клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасле». «Монако», в свою очередь, готов расстаться с игроком, если за него предложат порядка 45-50 миллионов евро. Стороны ведут переговоры.

25-летний защитник играет за монегасков с августа 2020 года. Срок трудового соглашение между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года.