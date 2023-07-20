«Арсенал» сосредоточился на продажах, клуб хочет избавиться минимум от двух игроков

Лондонский «Арсенал» в оставшиеся недели трансферного окна будет пытаться избавиться от ненужных футболистов. По информации от Caught Offside, первыми в списке на выход числятся нападающий Николя Пепе и крайний защитник Седрик Соареш.

По информации от источника, у Пепе были варианты для продолжения карьеры в Саудовской Аравии, но ивуариец пока так и не принял решение. Что касается Соареша, на Седрика есть спрос в испанской Ла Лиге. Португальский фуллбек интересен «Вильярреалу».

Источник сообщает, что «Арсенал» также может продать защитника Роба Холдинга, но его судьба пока окончательно не определена.