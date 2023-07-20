«Аталанта» хочет за Хёйлунна 60 миллионов евро и бонусы

Итальянская «Аталанта» озвучила «Манчестер Юнайтед» свои требования по трансферу нападающего Расмуса Хёйлунна. По информации от журналиста Альфредо Педуллы, «бергамаски» требуют за 20-летнего датчанина 60 миллионов евро и бонусы в размере 8-10 миллионов евро.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» в данный момент планирует сделать улучшенное предложение по трансферу Хёйлунна. «Красные дьяволы» приближаются к тому, чтобы удовлетворить требования «Аталанты».

Расмус Хёйлунн, который в прошлом сезоне забил 9 голов в Серии А, является ключевой целью «Манчестер Юнайтед» на позицию нападающего.