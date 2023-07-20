«Эвертон» хочет купить нападающего «Аякса»

Нападающий амстердамского «Аякса» Брайан Бробби имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. По сведениям Sky Sports, в подписании 21-летнего футболиста заинтересован «Эвертон».

Мерсисайдцы вступили в переговорный процесс с нидерландской стороной, но до официального предложения дело пока не дошло. Форвард связан трудовыми обязательствами с амстердамским клубом до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Бробби принял участие в 45 поединках за «Аякс» во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и четыре результативные передачи. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Бробби составляет 12 миллионов евро.