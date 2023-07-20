Защитник нидерландского «АЗ Алкмара» Милош Керкез продолжит карьеру на Туманном Альбионе. Новым местом работы 19-летнего венгерского футболиста стал «Борнмут».

Как сообщается на официальном сайте клуба, с футболистом подписано долгосрочное трудовое соглашение. Финансовая составляющая сделки пока не разглашается. По данным прессы, сумма трансфера составила 17 миллионов евро, а контракт рассчитан до середины 2028 года.

В прошлом сезоне Милош принял участие в 52 поединках за «АЗ», в которых отметился пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. В составе сборной Венгрии Керкез провел шесть матчей.