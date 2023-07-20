Матсен – о дубле за «Челси»: «Хочу показать тренеру, на что я способен»

Защитник «Челси» Ян Матсен прокомментировал свой дубль в первом матче «синих» в рамках предсезонной подготовки. Отметим, что нидерландец забил ночью два гола в ворота «Рексхэма», чем помог своей команде выиграть 5:0.

«Я хотел вернуть в «Челси» и доказать тренеру и болельщикам, на что я способен. Иногда тяжело, когда не знаешь своё будущее, но ты всегда стараешься справляться как можно лучше, без стресса и переживаний», – цитирует игрока журналист Саймон Филлипс.

Матсен номинально является левым защитником, но в матче с «Рексхэмом» главный тренер Маурисио Почеттино использовал нидерландца на позиции вингера. Напомним, прошлый сезон Ян провёл за «Бёрнли», которому помог вернуться в АПЛ.