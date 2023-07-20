«Манчестер Сити» предлагал Бальде более высокую зарплату, чем игрок получает в «Барселоне»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде мог всерьёз приумножить свой финансовый оклад в случае перехода в «Манчестер Сити». По информации от журналиста Рожера Торелло, «горожане» предлагали игроку сборной Испании куда больше, чем тот получает в «Барселоне».

Отметим, что Алехандро незамедлительно отклонил предложение от «Манчестер Сити». Футболист хочет остаться в «Барселоне» и продлить свой контракт, который истекает в конце следующего сезона.

Прошлый сезон Ла Лиги стал для Бальде первым полноценным в карьере. Алехандро отметился в турнире одним голом и 6 ассистами, чем помог своей командой выиграть золотые медали.