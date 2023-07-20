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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Митрович отказывается играть за «Фулхэм», несмотря на контракт

20 Июля 2023 • 09:54 Комментировать

Сербский центрфорвард Александар Митрович больше не собирается выступать за лондонский «Фулхэм». Об этом нападающий сообщил своим близким, рапортует Football Daily.

Нападающий недоволен завышенным ценником, из-за которого срывается его переход в саудовский «Аль-Хиляль». Английский клуб хочет выручить с продажи Митровича порядка 60 миллионов евро. При этом стоит отметить, что действующий контракт нападающего с «дачниками» рассчитан до середины 2026 года.

В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 24 матча в рамках Премьер-лиги, забил 14 мячей и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович
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