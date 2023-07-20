Митрович отказывается играть за «Фулхэм», несмотря на контракт

Сербский центрфорвард Александар Митрович больше не собирается выступать за лондонский «Фулхэм». Об этом нападающий сообщил своим близким, рапортует Football Daily.

Нападающий недоволен завышенным ценником, из-за которого срывается его переход в саудовский «Аль-Хиляль». Английский клуб хочет выручить с продажи Митровича порядка 60 миллионов евро. При этом стоит отметить, что действующий контракт нападающего с «дачниками» рассчитан до середины 2026 года.

В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 24 матча в рамках Премьер-лиги, забил 14 мячей и сделал одну голевую передачу.