Почеттино: «Сантосу и Казадеи нужно время для развития»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино намекнул, что полузащитникам Андрею Сантосу и Чезаре Казадеи пока не светит выступать за основу «синих». Напомним, оба молодых хавбека присоединились к команде по ходу прошлого сезона.

«Сантос и Казадеи? Говорить о чём-то пока рано, но у них очень хороший профиль, как и у Карни Чуквуэмеки. Они молодые и не должны забывать, что находятся в «Челси». Им нужно время для развития», – сказал Почеттино.

Напомним, Казадеи провёл вторую половину прошлого сезона в составе «Рединга», где забил один гол в Чемпионшипе. Итальянца сейчас хочет арендовать «Лестер». Что касается Андре Сантоса, бразилец на сезон может отправиться в «Порту».