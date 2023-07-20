Защитник молодёжной сборной Англии перейдёт из «Манчестер Сити» в «Реймс»

По информации журналиста Фабрицио Романо, защитник молодёжной сборной Англии Джош Уилсон-Эсбранд перейдёт из «Манчестер Сити» в «Реймс» на правах аренды, которая продлится один сезон, уже этим летом.

Спортсмен дебютировал в сборной Англии до 18 лет в ноябре 2019 года, а уже через два года был вызван в национальную команду до 20 лет, в которой он дебютировал, выйдя на поле в матче со сборной Португалии (0:2).

Джош Уилсон-Эсбранд прошёл через футбольные академии «Вест Хэма» и «Манчестер Сити».

В предстоящем сезоне «Реймс» будет выступать в элитном французском дивизионе, а сам футболист, вероятно, получит больше игровой практики, чем это было в Англии.