Жота высказался о новичке «Ливерпуля» Макаллистере

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мнением о новичке команды Алексисе Макаллистере, перешедшем из «Брайтона» этим летом.

«Мне очень нравятся такие футболисты, как Алексис. Он отлично находит возможности для голевых передач. От меня требуется лишь забежать и получить от него ассист. Уверен, мы будем отлично взаимодействовать по ходу следующего сезона», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

В первом контрольном матче предсезонки «Ливерпуль» победил немецкий «Карлсруэ» со счетом 4:2. Жота, оформивший дубль, забил один из голов с передачи Макаллистера.