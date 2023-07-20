Собослаи оценил свой дебют за «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился впечатлениями от дебюта за мерсисайдцев в товарищеском матче с «Карлсруэ» (4:2).

«Это очень приятный момент. Горжусь своим дебютом за такой клуб. С огромным нетерпением жду новых матчей в составе «Ливерпуля». Всегда приятно побеждать. Мы приложили все усилия для победы. Теперь настраиваемся на следующую встречу», - передает слова венгерского футболиста пресс-служба клуба.

Доминик пополнил ряды «Ливерпуля» в текущее трансферное окно. Собослаи заключил с «красными» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года.