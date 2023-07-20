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Тен Хаг назвал проблему «Манчестер Юнайтед»

20 Июля 2023 • 07:31 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу над «Лионом» (1:0) в товарищеском поединке. Своим мнением по этому матчу поделился главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Нам нужно больше забивать. У команды была такая же проблема в прошлом сезоне. Футболистам стоит понять, что в завершающей стадии атаки необходимо быть более хладнокровными и безжалостными», - передает слова нидерландского специалиста клубная пресс-служба.

Следующий спарринг «красные дьяволы» проведут против лондонского «Арсенала». Встреча запланирована на 23 июля.

В прошлом сезоне АПЛ манкунианцы финишировали на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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