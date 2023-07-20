Издание L'Équipe предоставило обновлённую информацию о нападающем молодёжной сборной Франции Элье Ваи после появившихся в последние 48 часов сообщений о том, что клуб Премьер-лиги «Челси» ускорил переговоры о подписании 20-летнего игрока с дальнейшим намерением отдать его в аренду в «Страсбург» на сезон 2023/24.

Сообщается, что Ваи согласовал персональные условия с «Челси», так как идея оказаться в чемпионате Англии ему привлекательна. «Синие», возможно, отдадут его в аренду другому клубу, также принадлежащему американским владельцам BlueCo, «Страсбургу», на сезон 2023/24.