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Тен Хаг считает, что Хёйлунн идеально подходит «Манчестер Юнайтед»

20 Июля 2023 • 01:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впечатлён способностями нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна.

«Красные дьяволы» давно работают над приобретением датского игрока, но пока не могут согласовать с «Аталантой» условия трансфера. Сам 20-летний форвард, по многочисленным заявлениям СМИ, готов перебраться в «Манчестер Юнайтед» и уже согласовал с клубом контракт.

По сведениям инсайдера Альфредо Педуллы, Эрик тен Хаг считает, что Хёйлунн идеально подходит под его тактику. Нидерландский специалист очень высоко оценивает талант игрока и не сомневается в его способности быстро зарекомендовать себя в Премьер-лиге.

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Аталанта Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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