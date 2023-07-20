Тен Хаг считает, что Хёйлунн идеально подходит «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впечатлён способностями нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна.

«Красные дьяволы» давно работают над приобретением датского игрока, но пока не могут согласовать с «Аталантой» условия трансфера. Сам 20-летний форвард, по многочисленным заявлениям СМИ, готов перебраться в «Манчестер Юнайтед» и уже согласовал с клубом контракт.

По сведениям инсайдера Альфредо Педуллы, Эрик тен Хаг считает, что Хёйлунн идеально подходит под его тактику. Нидерландский специалист очень высоко оценивает талант игрока и не сомневается в его способности быстро зарекомендовать себя в Премьер-лиге.