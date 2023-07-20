«Астон Вилла» готова заплатить 50 млн евро за Диаби

«Астон Вилла» не выбывает из гонки за вингером «Байера» Мусса Диаби.

Леверкузенцы отклонили прежние предложения «вилланов», а позднее в борьбу включился саудовский «Аль-Наср», что также осложнило ситуацию для представителя Английской премьер-лиги. По данным журналиста Фабриса Хокинса, теперь «Астон Вилла» готова заплатить «Байеру» требуемые 50 млн евро за Диаби. Клубы должны достичь соглашения в ближайшее время. «Аль-Наср» также собирается направить официальное предложение, и 24-летнему французу, таким образом, придётся выбирать из двух вариантов.

В прошедшем сезоне Мусса Диаби стал автором 14 голов и 11 ассистов в 48 матчах за «Байер».