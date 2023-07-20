Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» готова заплатить 50 млн евро за Диаби

20 Июля 2023 • 01:06 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

«Астон Вилла» не выбывает из гонки за вингером «Байера» Мусса Диаби.

Леверкузенцы отклонили прежние предложения «вилланов», а позднее в борьбу включился саудовский «Аль-Наср», что также осложнило ситуацию для представителя Английской премьер-лиги. По данным журналиста Фабриса Хокинса, теперь «Астон Вилла» готова заплатить «Байеру» требуемые 50 млн евро за Диаби. Клубы должны достичь соглашения в ближайшее время. «Аль-Наср» также собирается направить официальное предложение, и 24-летнему французу, таким образом, придётся выбирать из двух вариантов.

В прошедшем сезоне Мусса Диаби стал автором 14 голов и 11 ассистов в 48 матчах за «Байер».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Астон Вилла Мусса Диаби трансферы футбола - лето 2023 Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
01:52 · Англия. Премьер-лига
Руни рассказал, что думает о переходе Райса в «Арсенал»
01:42 · Англия. Премьер-лига
Рафинья не собирается менять «Барселону» на «Манчестер Сити» слухи
01:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что Хёйлунн идеально подходит «Манчестер Юнайтед»
01:06 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова заплатить 50 млн евро за Диаби
00:56 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «До сих пор наблюдаю за игрой ван Дейка»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол может завершить переход в «Манчестер Сити» на этой неделе
00:25 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Марез переходит в «Аль-Ахли», «Манчестер Сити» принял предложение»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Салиба рассказал, способен ли стать лучшим защитником в мире
19 Июля
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит более 30 млн евро за французского нападающего
23:34 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал приближающийся переезд Хендерсона в Саудовскую Аравию
23:16 · Англия. Премьер-лига
Уокер сообщил Гвардиоле о решении перейти в «Баварию»
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» договорился о трансфере вингера за 44 млн евро 1
22:33 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону», несмотря на интерес «ПСЖ»
22:26 · Англия. Премьер-лига
​Иньеста показал фото с игроком «Манчестер Сити» фото
22:13 · Англия. Премьер-лига
Николя Пепе отклонил предложение из Саудовской Аравии 1
Все новости
Рекомендуем