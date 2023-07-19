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«Челси» предложит более 30 млн евро за французского нападающего

19 Июля 2023 • 23:44 Комментировать
Монпелье
...
Гавр
12.08 21:00

«Челси» готовит официальное предложение по форварду «Монпелье» Элье Ваи.

Об интересе лондонцев к 20-летнему футболисту французские СМИ сообщили на прошлой неделе. Согласно обновлённым сведениям журналиста Фабриса Хокинса, «Челси» предложит за Ваи порядка 32 млн евро. Известно также, что «пенсионеры» планируют отправить нападающего в аренду в «Страсбур» сразу после подписания, однако самого игрока такой ход не устраивает.

Элье Ваи записал на свой счёт 19 забитых мячей и шесть результативных передач в 33 матчах прошедшего розыгрыша Лиги 1 за «Монпелье». Действующий контракт футболиста молодёжной сборной Франции рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Монпелье трансферы футбола - лето 2023 Элье Ваи
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МОНПЕЛЬЕ ГАВР
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