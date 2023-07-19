Клопп прокомментировал приближающийся переезд Хендерсона в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о предстоящем уходе Джордана Хендерсона.

Капитан «красных» договорился об условиях сотрудничества с «Аль-Иттифаком», а «Ливерпуль» уже принял трансферное предложение саудовского клуба.

«Нам не нужно об этом говорить, пока всё не решится окончательно. Вероятно, скоро придётся обсудить этот вопрос, но не сейчас.

Подобные решения остаются за мной, но я уважаю игроков, поэтому всё согласуется с их личными интересами. Так было и в ситуации с Хендерсоном», – цитируют английские СМИ Клоппа.

В случае перехода в «Аль-Иттифак» полузащитник воссоединится с другой легендой «Ливерпуля» – Стивеном Джеррардом, который занимает пост главного тренера команды.