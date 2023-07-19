«Ньюкасл» договорился о трансфере вингера за 44 млн евро

Футболист «Лестера» Харви Барнс находится в шаге от перехода в «Ньюкасл».

«Сороки» не первую неделю ведут переговоры по 25-летнему игроку, и сегодня, как стало известно журналисту Дэвиду Орнштейну, клубам удалось договориться об условиях сделки. Трансфер Барнса обойдётся «Ньюкаслу» примерно в 38 млн фунтов стерлингов (около 44 млн евро). Ожидается, что личный контракт с футболистом будет согласован в кратчайшие сроки.

Харви Барнс отметился 13 забитыми мячами в 34 матчах за «Лестер» в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги. «Лисы», напомним, не сумели сохранить прописку в элитном дивизионе, поэтому предстоящую кампанию проведут в Чемпионшипе.