Известный в прошлом футболист «Барселоны» Андрес Иньеста показал в социальных сетях фотографию с защитником «Манчестер Сити» Джоном Стоунсом. Иньеста и Стоунс сфотографировались в тренажёрном зале.

«Никакого отдыха даже в отпуске», - написал Иньеста под фото. Испанец также поздравил Стоунса с отличным сезоном.

Напомним, что Джон Стоунс в составе «Манчестер Сити» выиграл требл. Команда выиграла чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Добавим, что Андрес Иньеста недавно ушёл из японского «Виссел Кобе». В настоящий момент 39-летний футболист не имеет клубной прописки.