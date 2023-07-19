«Манчестер Юнайтед» не будет выставлять Магуайра на продажу

Будущее центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра остаётся неопределённым.

Известно, что Эрик тен Хаг не рассчитывает на англичанина как на игрока основы, а недавно клуб объявил о лишении центрбека капитанской повязки. По сведениям журналиста Марка Критчли, несмотря на многочисленные слухи о неизбежном уходе Магуайра, «Манчестер Юнайтед» не станет открыто выставлять 30-летнего футболиста на продажу. При этом в клубе готовы выслушать трансферные предложения по нему.

Нынешняя стоимость Гарри Магуайра оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. Договор игрока с клубом рассчитан до 2025 года.