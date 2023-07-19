​«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» ещё не договорились о переходе Гвардиола

Защитник Йошко Гвардиол ещё не так близок к трансферу из «РБ Лейпцига» в «Манчестер Сити», как кому-то могло показаться. Как сообщает в социальных сетях журналист The Telegraph Джеймс Дакер, клубы ещё не договорились о переходе 21-летнего хорвата. Гвардиол пока не проходил медицинское обследование для «горожан».

Йошко Гвардиола провёл в «РБ Лейпциге» два сезона. За это время хорват принял участие в 87 официальных матчах, в которых забил пять голов и отдал три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гвардиола в 75 миллионов евро.