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​«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» ещё не договорились о переходе Гвардиола

19 Июля 2023 • 21:49 Комментировать

Защитник Йошко Гвардиол ещё не так близок к трансферу из «РБ Лейпцига» в «Манчестер Сити», как кому-то могло показаться. Как сообщает в социальных сетях журналист The Telegraph Джеймс Дакер, клубы ещё не договорились о переходе 21-летнего хорвата. Гвардиол пока не проходил медицинское обследование для «горожан».

Йошко Гвардиола провёл в «РБ Лейпциге» два сезона. За это время хорват принял участие в 87 официальных матчах, в которых забил пять голов и отдал три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гвардиола в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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