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​«Ливерпуль» вырвал победу над «Карлсруэ»

19 Июля 2023 • 21:37 Комментировать (1)

В рамках подготовки к новому сезону «Ливерпуль» в среду вечером проводил товарищеский матч против «Карлсруэ». Команда Юргена Клоппа забила быстрый гол усилиями Дарвина Нуньеса, но немцы в первом тайме отыгрались, а в начале второго тайма и вовсе вышли вперёд.

В средине второго тайма Коди Гакпо уравнял количество двоек на табло. Казалось, что матч так и завершится вничью со счётом 2:2, но в компенсированное время команда Премьер-лиги организовала сразу два гола. Дубль оформил португальский нападающий Диогу Жота. В итоге «Ливерпуль» победил 4:2.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси» на выезде.

Протокол игры  
Карлсруэ2:4Ливерпуль
  3'Нуньес Дарвин (0:1)
(1:1) Штиндль Ларс39'  
(2:1) Юнг Себастьян50'  
  69'Гакпо Коди (2:2)
  90' Жота Диогу (2:3)
  90' Жота Диогу (2:4)
Древес ПатрикЮнг Себастьян 74' (Зивзивадзе Буду ( 74') Франке Марсель 74' (Брозински Даниэль ( 74') Бормут РобинХайзе Филип 75' (Аразе Кельвин ( 75') Россманн Тим 75' (Мариньо Стефано ( 75') Гондорф Жером  62' 83' (Бурнич Дженис ( 83') Небель Пауль 74' (Тиеде Марко ( 74') Ванитцек МарвинШтиндль Ларс 74' (Херольд Дэвид ( 74') Шлойзенер Фабиан 74' (Байфус Марцель ( 74')
Запасные: Али Эрен ЭрсунгурСушар ТомасВейсc МаксимЭйзеле Кай
Келлехер Каомхин 46' (Ярош Витезслав ( 46') Конате Ибраима 46' (Жота Диогу ( 46') Ван Дейк Виргил 46' (Гакпо Коди ( 46') Робертсон Эндрю 46' (Гомес Джо ( 46') Брэдли Конор 46' (Макаллистер Алексис ( 46') Александер-Арнольд Трент 47' (Сканлон Каллум ( 47'Кумас Льюис 79') Кларк Бобби 47' (Доак Бен ( 47') Собослаи Доминик 47' (Цимикас Костас ( 47') Салах Мохамед 47' (Матип Жоэль ( 47') Нуньес Дарвин 47' (МакКоннелл Джеймс ( 47') Диас Луис 48' (Куанса Джарелл ( 48')
Запасные: Мрозек Фабиан
19 июля.

 

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Ливерпуль Карлсруэ Диогу Жота
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Комментарии (1)
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altmax
19 Июля 2023 в 22:19
Товарищи админы! В зарубежных языках не принято коверкать написание имён людей - сначала имя (first name), потом второе имя (если есть) и фамилия (last name = surname). Исправьте, пж-ста, форматирование, ибо кровь из глаз. Надеюсь, что в нашем языке тоже вскоре вымрет эта несуразица
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