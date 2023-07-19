​«Ливерпуль» вырвал победу над «Карлсруэ»

В рамках подготовки к новому сезону «Ливерпуль» в среду вечером проводил товарищеский матч против «Карлсруэ». Команда Юргена Клоппа забила быстрый гол усилиями Дарвина Нуньеса, но немцы в первом тайме отыгрались, а в начале второго тайма и вовсе вышли вперёд.

В средине второго тайма Коди Гакпо уравнял количество двоек на табло. Казалось, что матч так и завершится вничью со счётом 2:2, но в компенсированное время команда Премьер-лиги организовала сразу два гола. Дубль оформил португальский нападающий Диогу Жота. В итоге «Ливерпуль» победил 4:2.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси» на выезде.