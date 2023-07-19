​«Ливерпуль» вырвал победу над «Карлсруэ»

В рамках подготовки к новому сезону «Ливерпуль» в среду вечером проводил товарищеский матч против «Карлсруэ». Команда Юргена Клоппа забила быстрый гол усилиями Дарвина Нуньеса, но немцы в первом тайме отыгрались, а в начале второго тайма и вовсе вышли вперёд.
В средине второго тайма Коди Гакпо уравнял количество двоек на табло. Казалось, что матч так и завершится вничью со счётом 2:2, но в компенсированное время команда Премьер-лиги организовала сразу два гола. Дубль оформил португальский нападающий Диогу Жота. В итоге «Ливерпуль» победил 4:2.
Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси» на выезде.
Протокол игры
|3'Нуньес Дарвин (0:1)
|(1:1) Штиндль Ларс39'
|(2:1) Юнг Себастьян50'
|69'Гакпо Коди (2:2)
|90' Жота Диогу (2:3)
|90' Жота Диогу (2:4)
Древес Патрик•Юнг Себастьян74' (Зивзивадзе Буду (74') •Франке Марсель74' (Брозински Даниэль (74') •Бормут Робин•Хайзе Филип75' (Аразе Кельвин (75') •Россманн Тим75' (Мариньо Стефано (75') •Гондорф Жером 62'83' (Бурнич Дженис (83') •Небель Пауль74' (Тиеде Марко (74') •Ванитцек Марвин•Штиндль Ларс74' (Херольд Дэвид (74') •Шлойзенер Фабиан74' (Байфус Марцель (74')
Запасные: Али Эрен Эрсунгур•Сушар Томас•Вейсc Максим•Эйзеле Кай
Келлехер Каомхин46' (Ярош Витезслав (46') •Конате Ибраима46' (Жота Диогу (46') •Ван Дейк Виргил46' (Гакпо Коди (46') •Робертсон Эндрю46' (Гомес Джо (46') •Брэдли Конор46' (Макаллистер Алексис (46') •Александер-Арнольд Трент47' (Сканлон Каллум (47'•Кумас Льюис79') •Кларк Бобби47' (Доак Бен (47') •Собослаи Доминик47' (Цимикас Костас (47') •Салах Мохамед47' (Матип Жоэль (47') •Нуньес Дарвин47' (МакКоннелл Джеймс (47') •Диас Луис48' (Куанса Джарелл (48')
Запасные: Мрозек Фабиан
19 июля.
Бан пользователя