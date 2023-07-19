​Канселу и Уокер едут с «Манчестер Сити» в Японию

«Манчестер Сити» объявил список из 25 футболистов, которые едут в предсезонный тур в Японию. В списке можно отыскать имена и фамилии двух защитников – Жоау Канселу и Кайла Уокера. 29-летний португалец и 33-летний англичанин отправятся с командой, хотя в последнее время слухи говорят об их возможном уходе из клуба.

Напомним, что Канселу вторую часть прошлого сезона провёл в аренде в «Баварии». Поговаривали, что у португальца произошёл конфликт с Хосепом Гвардиолой. В последние недели Жоау связывали с «Барселоной». Что до Уокера, что пресса сватала его в «Баварию» и «Ювентус».