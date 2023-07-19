Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол скоро станет новым футболистом «Манчестер Сити».

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, клубы смогли прийти к общему знаменателю по трансферу 21-летнего футболиста. Сообщается, что хорват уже прошел первую часть медосмотра перед переходом в стан «горожан».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет заработать на продаже Гвардиола порядка 100 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы оформила требл. Новый розыгрыш Английской премьер-лиги стартует 11 августа. В этот день «Манчестер Сити» сыграет с «Бёрнли».