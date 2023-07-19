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Источник: Гвардиол прошёл медосмотр для трансфера в «Манчестер Сити» слухи

19 Июля 2023 • 20:33 Комментировать

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол скоро станет новым футболистом «Манчестер Сити».

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, клубы смогли прийти к общему знаменателю по трансферу 21-летнего футболиста. Сообщается, что хорват уже прошел первую часть медосмотра перед переходом в стан «горожан».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет заработать на продаже Гвардиола порядка 100 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы оформила требл. Новый розыгрыш Английской премьер-лиги стартует 11 августа. В этот день «Манчестер Сити» сыграет с «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Фабрицио Романо Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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