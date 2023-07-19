Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон переходит в аравийский «Аль-Иттифак».

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли окончательного соглашения о стоимости трансфера хавбека. Ранее сообщалось, что Хендерсон уже согласовал трехлетний контракт на прошлой неделе. Новый наставник «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард ждёт нынешнего капитана «мерсисайдцев» в аравийском коллективе.

Напомним, что Джордан Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. В составе «красных» полузащитник провёл 492 матча, забив 33 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего хавбека в 10 миллионов евро.