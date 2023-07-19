Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек высказался о своём будущем после победного гола в товарищеском матче против «Лиона».

«Это был важный момент для меня. Ещё есть шанс, что я сменю клуб, и мы открыты к предложениям», — заявил нидерландский хавбек, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Донни ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В футболке «красных дьяволов» полузащитник провёл всего 60 матчей, в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего хавбека в 13 миллионов евро.