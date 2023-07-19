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Руни: Кейн — идеальный трансфер для «Манчестер Юнайтед»

19 Июля 2023 • 18:44 Комментировать

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед».

«Кейн стал бы идеальным трансфером для «красных дьяволов», но он находится в плену у «шпор». Кейну пора уходить. Думаю, он готов к уходу, но из «Тоттенхэма» не всегда можно легко уйти»», — приводит слова Руни The Athletic.

29-летний форвард защищает цвета лондонского клуба с 2011 года. В сезоне-2022/23 Кейн принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и записал на свой счет 5 результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Тоттенхэм» занял восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 60 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
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