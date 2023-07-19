Руководство «Челси» вынуждено искать центрального защитника после очередной травмы Уэсли Фофана.

По информации The Guardian, боссы «синих» рассматривают вариант с возвращением Марка Гехи, который выступает за «Кристал Пэлас». Сообщается, что ситуация постоянно меняется, и «Челси» рассматривает необходимость усиления ротации. В настоящий момент «синие» не сделали предложения по 23-летнему англичанину.

Напомним, что Марк Гехи является воспитанником «Челси», проведя два матча за основной состав. В футболке «Кристал Пэлас» защитник вышел в 82 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.