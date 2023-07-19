​Ван де Бек принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Лионом»

В рамках подготовки к новому сезону в среду товарищеский матч в шотландском Эдинбурге проводили «Манчестер Юнайтед» и «Лион». Команда Эрика тен Хага добилась победы с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Донни ван де Бек. Нидерландец отличился в начале второго тайма, когда он точно в касание пробил из пределов штрафной после передачи с правого фланга по средней высоте.

Добавим, что первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа. Команда Эрика тен Хага будет играть против «Вулверхэмптона» в первом туре Премьер-лиги.