​Ван де Бек принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Лионом»

В рамках подготовки к новому сезону в среду товарищеский матч в шотландском Эдинбурге проводили «Манчестер Юнайтед» и «Лион». Команда Эрика тен Хага добилась победы с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Донни ван де Бек. Нидерландец отличился в начале второго тайма, когда он точно в касание пробил из пределов штрафной после передачи с правого фланга по средней высоте.
Добавим, что первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа. Команда Эрика тен Хага будет играть против «Вулверхэмптона» в первом туре Премьер-лиги.
Протокол игры
|(1:0) Ван де Бек Донни49'
Коварж Матей•Уан-Биссака Аарон47' (Уильямс Брендон (47') •Варан Рафаэль46' (Эванс Джонни (46') •Мартинес Лисандро46' (Фред Сантос (46') •Альваро Фернандес•Межбри Ханнибал46' (Ван де Бек Донни (46') •Майну Кобби47' (Хансен-Аарёэн Исак (47') •Антони46' (Форсон Омари (46') •Санчо Джедон47' (Хьюджилл Джо (47') •Маунт Мэйсон46' (Гор Дэниел (46') •Диалло Абдулай
Запасные: Фиш Уильям•Хурадо Марк•Эмеран Ноа•Харрисон Эллиот•Бишоп Нил
Лопеш Андре63' (Кадевере Тино (63') •Сарр Маланг64' (Ндиайе Абдулайе (64') •Мата Клинтон63' (Риу Реми (63') •Диоманде Синали77' (Рейжерс Камило (77') •Эль-Аруш Мохамед63' (Лега Секу (63') •Толиссо Корентен64' (Тальяфико Николас (64') •Лепнан Йоанн64' (Кумбеди Саэль (64') •Джеффиньо63' (Мбуп Пате (63') •Сарр Амин64' (Да Сильва Флоран (64') •Ляказетт Александр63' (Рен-Аделед Жефф (63') •Патуйе Матье
19 июля.
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