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​Ван де Бек принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Лионом»

19 Июля 2023 • 17:55 Комментировать (1)

В рамках подготовки к новому сезону в среду товарищеский матч в шотландском Эдинбурге проводили «Манчестер Юнайтед» и «Лион». Команда Эрика тен Хага добилась победы с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Донни ван де Бек. Нидерландец отличился в начале второго тайма, когда он точно в касание пробил из пределов штрафной после передачи с правого фланга по средней высоте.

Добавим, что первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа. Команда Эрика тен Хага будет играть против «Вулверхэмптона» в первом туре Премьер-лиги.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:0Лион
(1:0) Ван де Бек Донни49'  
Коварж МатейУан-Биссака Аарон 47' (Уильямс Брендон ( 47') Варан Рафаэль 46' (Эванс Джонни ( 46') Мартинес Лисандро 46' (Фред Сантос ( 46') Альваро ФернандесМежбри Ханнибал 46' (Ван де Бек Донни ( 46') Майну Кобби 47' (Хансен-Аарёэн Исак ( 47') Антони 46' (Форсон Омари ( 46') Санчо Джедон 47' (Хьюджилл Джо ( 47') Маунт Мэйсон 46' (Гор Дэниел ( 46') Диалло Абдулай
Запасные: Фиш УильямХурадо МаркЭмеран НоаХаррисон ЭллиотБишоп Нил
Лопеш Андре 63' (Кадевере Тино ( 63') Сарр Маланг 64' (Ндиайе Абдулайе ( 64') Мата Клинтон 63' (Риу Реми ( 63') Диоманде Синали 77' (Рейжерс Камило ( 77') Эль-Аруш Мохамед 63' (Лега Секу ( 63') Толиссо Корентен 64' (Тальяфико Николас ( 64') Лепнан Йоанн 64' (Кумбеди Саэль ( 64') Джеффиньо 63' (Мбуп Пате ( 63') Сарр Амин 64' (Да Сильва Флоран ( 64') Ляказетт Александр 63' (Рен-Аделед Жефф ( 63') Патуйе Матье
Запасные: Жоао Юстин БенгуйШаиб ЮссефДиавара МамадуIIАльверо Скелли
19 июля.

 

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Лион Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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19 Июля 2023 в 18:06
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