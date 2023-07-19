​Тимбер – о трансфере в «Арсенал»: «Мечта сбылась»

В летнее трансферное окно защитник Юррьен Тимбер перебрался из «Аякса» в «Арсенал». Нидерландский футболист дал понять, что он очень рад оказаться в лондонском клубе.

«Мечта сбылась, вот и всё», - сказал 22-летний Тимбер журналистам.

За «Арсенал» Тимбер будет выступать под номером 12. Лондонский клуб не раскрыл срок контракта, который подписал нидерландский футболист.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Арсенал» занял второе место, финишировав позади «Манчестер Сити». Команда Микеля Артеты получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.