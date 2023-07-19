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​Тен Хаг объяснил, зачем «Манчестер Юнайтед» подписал Эванса

19 Июля 2023 • 17:40 Комментировать

Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед» - накануне клуб объявил о том, что 35-летний защитник подписал контракт на предсезонку. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Я подумал, что это хорошая идея. Джонни может работать над своей физической формой, помогая нам. У него большой опыт, большой авторитет, и он может помочь нашим молодым футболистам. Так что это выгодно всем сторонам», - сказал тен Хаг клубному телевидению.

В среду «Манчестер Юнайтед» проводит товарищеский матч против «Лиона». Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джонни Эванс Эрик тен Хаг
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