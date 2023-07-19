​Хендерсон не сыграет за «Ливерпуль» против «Карлсруэ» из-за возможного трансфера

В рамках подготовки к новому сезону «Ливерпуль» в среду проведёт товарищеский матч против «Карлсруэ». Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Джойс, полузащитник Джордан Хендерсон пропустит эту игру. Это связано с возможным переходом футболиста в «Аль-Иттихад» - переговоры продолжаются.

Джордан Хендерсон является капитаном «Ливерпуля». Он выступает за клуб с лета 2011 года. В 492 матчах за «красных» Хендерсон забил 33 гола и отдал 61 результативный пас на партнёров.

33-летний Джордан Хендерсон оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 10 миллионов евро.